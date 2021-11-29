Auraiya News: सिटी में आज

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वेद प्रचार सप्ताह के तहत वैदिक रीति से हवन नारायणपुर मोहल्ला स्थित समाज मंदिर में सुबह 11 बजे से।



मतदान : बिधूना के जेटी गार्डन में व्यापार मंडल अध्यक्ष पद का चुनाव की सुबह 10 बजे मतदान से।



प्रदर्शनी: बिधूना के बेला रोड स्थित वनखंडेश्वर मंदिर पर अटल बिहारी बाजपेयी प्रदर्शनी व मेला शाम सात बजे से।



कबड्डी: अजीतमल स्थित श्रीजगन्नाथ मंदिर परिसर में कबड्डी प्रतियोगिता दोपहर दो बजे से।



मोबाइल नंबर : 9528031731

धर्म-कर्म: जालौन रोड स्थित लड्डू गोपाल मंदिर में आनंदम कृपा फाउंडेशन की ओर से जन्माष्टमी महोत्सव सुबह 10 बजे से।