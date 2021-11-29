Auraiya News: सिटी में आज
संवाद न्यूज एजेंसी, औरैया Updated Wed, 02 Sep 2026 12:10 AM IST
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धर्म-कर्म: जालौन रोड स्थित लड्डू गोपाल मंदिर में आनंदम कृपा फाउंडेशन की ओर से जन्माष्टमी महोत्सव सुबह 10 बजे से।
वेद प्रचार सप्ताह के तहत वैदिक रीति से हवन नारायणपुर मोहल्ला स्थित समाज मंदिर में सुबह 11 बजे से।
मतदान : बिधूना के जेटी गार्डन में व्यापार मंडल अध्यक्ष पद का चुनाव की सुबह 10 बजे मतदान से।
प्रदर्शनी: बिधूना के बेला रोड स्थित वनखंडेश्वर मंदिर पर अटल बिहारी बाजपेयी प्रदर्शनी व मेला शाम सात बजे से।
कबड्डी: अजीतमल स्थित श्रीजगन्नाथ मंदिर परिसर में कबड्डी प्रतियोगिता दोपहर दो बजे से।
मोबाइल नंबर : 9528031731
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वेद प्रचार सप्ताह के तहत वैदिक रीति से हवन नारायणपुर मोहल्ला स्थित समाज मंदिर में सुबह 11 बजे से।
मतदान : बिधूना के जेटी गार्डन में व्यापार मंडल अध्यक्ष पद का चुनाव की सुबह 10 बजे मतदान से।
प्रदर्शनी: बिधूना के बेला रोड स्थित वनखंडेश्वर मंदिर पर अटल बिहारी बाजपेयी प्रदर्शनी व मेला शाम सात बजे से।
कबड्डी: अजीतमल स्थित श्रीजगन्नाथ मंदिर परिसर में कबड्डी प्रतियोगिता दोपहर दो बजे से।
मोबाइल नंबर : 9528031731