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औरैया: ‘बर्बादी के आंसुओं में डूबे अन्नदाता’, पांडव नदी का पानी बढ़ने से खेतों में भारी जलभराव, फफक पड़े किसान

Wed, 02 Sep 2026 11:01 AM IST
Himanshu Awasthi न्यूज डेस्क, अमर उजाला, औरैया
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, औरैया Published by: Himanshu Awasthi Updated Wed, 02 Sep 2026 11:01 AM IST
सार

Auraiya News: बेला थाना क्षेत्र के गांव बेला बस्ती में लगातार बारिश के चलते पांडव नदी का जलस्तर खेतों में करीब नौ इंच और बढ़ गया है। पिछले दो महीनों से खेतों में लगातार जलभराव रहने के कारण किसानों की पूरी फसल नष्ट हो चुकी है।

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Auraiya massive waterlogging in fields due to rising Pandav river levels farmers break down
लगातार बारिश से पांडव नदी में उफान - फोटो : amar ujala

विस्तार
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औरैया जिले में बेला थाना क्षेत्र के गांव बेला बस्ती में सोमवार शाम से मंगलवार दोपहर तक लगातार हो रही बारिश की वजह से पांडव नदी का पानी करीब नौ इंच बढ़ गया। विगत दिनों एसडीएम बिधूना द्वारा खेतों का निरिक्षण कर किसानों से बातचीत की गई थी। एसडीएम ने उन्हें जांच कराकर किसानों को चिन्हित कर मुआवजा दिलाने का आश्वासन दिया।

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एसडीएम ने मौके से ही बीडीओ बिधूना को फोन कर पुल के आसपास सफाई कराकर पानी निकालने को कहा था। इसके बाद सिर्फ नाम मात्र जेसीबी लगाकर जलमंजनी निकाली गई थी। किसानों का कहना है की जबकि किसानों द्वारा कई बार खुद जलमंजनी निकाली कर चुकी है। उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता है।

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मुआवजा भी मिलता नहीं दिख रहा
किसानों का यह भी कहना है कि दो महीने से खेतों में जलभराव के कारण फसल पूर्ण रूप से नष्ट हो चुकी है। अब उनके पार खेतों को देखकर रोने के अलावा कोई उम्मीद नहीं है। मुआवजा भी मिलता नहीं दिख रहा है। खेतों में खड़ी फसल नष्ट होने की वजह से उन्हें आर्थिक नुकसान का सामना करना पड रहा है।

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