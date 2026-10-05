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अमर उजाला स्कूल एक्सीलेंस अवॉर्ड कार्यक्रम में अलीगढ़ संपादक परीक्षित निर्भय का स्वागत उद्बोधन

Mon, 05 Oct 2026 11:18 PM IST
Chaman Kumar Sharma
Chaman Kumar Sharma Chaman Kumar Sharma
Updated Mon, 05 Oct 2026 11:18 PM IST
अमर उजाला स्कूल एक्सीलेंस अवॉर्ड कार्यक्रम में अलीगढ़ संपादक परीक्षित निर्भय का स्वागत उद्बोधन
अलीगढ़ में अमर उजाला स्कूल एक्सीलेंस अवॉर्ड में एएमयू पूर्व वीसी और एमएलसी प्रो. तारिक मंसूर ने कहा अनुशासन से बनती है स्कूल की पहचान। 50 से ज्यादा स्कूलों के प्रधानाचार्य, कोचिंग संचालक और सरकारी शिक्षक सम्मानित हुए। छात्राओं ने गणेश वंदना और सरस्वती वंदना पर नृत्य प्रस्तुत किया। कार्यक्रम में अलीगढ़ संपादक परीक्षित निर्भय ने प्रभावी स्वागत उद्बोधन दिया।
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