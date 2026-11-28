अयोग्य उम्मीदवार को कप्तानी देने का दावा

कृष्णकांत का कहना है कि जिसे कप्तान बनाया गया है वह पूरी तरह अयोग्य है। उस छात्र पर नकल करने के मामले में अनुशासन समिति की कार्रवाई हो चुकी है। उसके प्रवेश का कोई वैध प्रमाण भी उपलब्ध नहीं है। उन्होंने मांग की है कि वर्तमान चयन नोटिस को रद किया जाए। नया चैंपियनशिप नोटिस जारी कर नए सिरे से प्रक्रिया पूरी की जाए।



छात्र कृष्णकांत ने कहा कि वह चार साल से अधिक समय से राइडिंग क्लब के सदस्य हैं। उनका आरोप है कि कप्तानी में क्षेत्रवाद और भेदभाव हुआ है। वह हिंदू समाज से आते हैं, इसलिए उन्हें टारगेट किया गया। आज तक राइडिंग क्लब का कोई हिंदू कप्तान नहीं बना। 2025 में वह सात सदस्यों की टीम में अकेले ऐसे खिलाड़ी थे, जिन्होंने अपने खर्चे पर नेशनल के लिए डबल क्वालीफाई किया था। उस समय भी तत्कालीन कप्तान ने उन्हें जाने से रोकने की बात कही थी। अनुमति मिलने के बाद भी उन्हें अच्छा घोड़ा उपलब्ध नहीं कराया गया।उन्होंने कहा कि घोड़ों की मांग उठाने पर सचिव ने नाम पूछकर सस्पेंड करने और शो-कॉज निकालने की बात कही। स्क्वॉड ट्रायल के दौरान चयन समिति के सदस्य यूनुस मुर्तजा ने भी कहा था कि उनके सारे अचीवमेंट धरे रह जाएंगे। कृष्णकांत ने दावा किया कि उन्होंने तीन-चार साल में तीन बार नेशनल में एएमयू का प्रतिनिधित्व किया है। स्टेट में उनका गोल्ड है। जूनियर नेशनल में उनकी ऑल इंडिया फोर्थ पोजीशन आई थी। इंडियन टीम के चयन ट्रायल के लिए भी उनका चयन हुआ था।सर्टिफिकेट दिखाते हुए उन्होंने कहा कि इसके बाद भी उन्हें नजरअंदाज किया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि जिसे कप्तान बनाया गया है, वह अयोग्य है। उनका कहना है कि संबंधित छात्र चीटिंग में पकड़े गए थे और उन पर डीसी बैठी थी। कृष्णकांत की मांग है कि कप्तानी वाला नोटिस वापस लिया जाए और नए सिरे से चैंपियनशिप का नोटिस निकाला जाए। वह लोधा ब्लॉक के गांव चतनपुर के निवासी हैं।