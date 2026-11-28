दहेज हत्या के एक मुकदमे में पति और सास को दोषमुक्त कर दिया गया है। शिकायतकर्ता भाई ने अदालत में अभियोजन के आरोपों का समर्थन नहीं किया, जिसके बाद अपर सत्र न्यायाधीश तारकेश्वरी सिंह ने यह फैसला सुनाया। अपर सत्र न्यायाधीश तारकेश्वरी सिंह ने पति सीटू उर्फ शशी कुमार और सास पुष्पा देवी को बरी किया।

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यह मामला गभाना क्षेत्र के महरावल गांव की प्रियंका उर्फ मोनी की मौत से संबंधित है। प्रियंका की मां और अन्य परिजनों ने भी दहेज उत्पीड़न के आरोपों से इन्कार किया। उन्होंने पांच लाख रुपये और बाइक की मांग को भी गलत बताया।प्रियंका की शादी 20 अप्रैल 2019 को सीटू उर्फ शशी कुमार से हुई थी। 25 अप्रैल 2025 को दिल्ली में उसकी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। विसरा जांच में ऑर्गेनो फॉस्फोरस इंसेक्टिसाइड पाया गया था। परिजनों ने अदालत को बताया कि प्रियंका बच्चा न होने के कारण मानसिक तनाव में थी और उसने अकेले जहरीला पदार्थ निगल लिया था। अदालत को दहेज उत्पीड़न या हत्या का कोई ठोस साक्ष्य नहीं मिला।अदालत ने शिकायतकर्ता भाई अंकुश कुमार के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। उसकी तहरीर और अदालत में दिए गए बयानों में विरोधाभास पाया गया। अदालत ने मिथ्या साक्ष्य प्रस्तुत करने के मामले में प्रकीर्ण दांडिक वाद दर्ज करने का आदेश दिया। अंकुश कुमार को 15 दिन के भीतर जवाब देने का नोटिस जारी किया गया है।