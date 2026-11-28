सेहरा सजने से पहले उठी अर्थी

किरनवीर की सगाई हो चुकी थी। 25 जनवरी को कासगंज से उनकी शादी होनी थी। परिवार में विवाह की तैयारियां चल रही थीं। दो भाइयों में किरनवीर बड़े थे। छोटा भाई आदित्य एलएलबी की पढ़ाई कर रहा है। मौत की खबर मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया। कॉलेज के शिक्षक और कर्मचारी भी पोस्टमार्टम हाउस पहुंचे। अपने साथी शिक्षक को खोने से वे भी स्तब्ध हैं। सीओ द्वितीय धनंजय कुमार के अनुसार, तहरीर मिलने पर केस दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी। ट्रक चालक की तलाश की जा रही है।



खबर सुनते ही बेहोश हुई होने वाली दुल्हन, शादी वाले घर में मातम

अलीगढ़ में भदेसी के पास सड़क हादसे में शिक्षक किरनवीर की मौत की खबर ने सिर्फ उनके घर ही नहीं, बल्कि कासगंज में उस परिवार को भी गहरे सदमे में डाल दिया, जहां कुछ ही समय बाद शहनाई गूंजने वाली थी। मौत की खबर सुनते ही होने वाली दुल्हन बेसुध होकर गिर पड़ी। किरनवीर की शादी 25 जनवरी को तय थी। दोनों परिवारों में विवाह की तैयारियां चल रही थीं और घर में खुशियों का माहौल था। लेकिन शुक्रवार को हादसे की खबर पहुंचते ही सारी खुशियां मातम में बदल गईं। जिस घर में बेटी की शादी को लेकर उत्साह और तैयारियां थीं, वहां अचानक चीख-पुकार और गम का माहौल छा गया।



साथियों से करते थे शादी की चर्चा

किरनवीर की जिंदगी में इन दिनों शादी की तैयारियों को लेकर खास उत्साह था। कॉलेज में अपने साथी शिक्षकों और दोस्तों से अक्सर शादी की चर्चा करते थे। 25 जनवरी को कासगंज से शादी होनी थी। साथी शिक्षकों को भी उनकी शादी का इंतजार था। किसी को अंदाजा नहीं था कि कुछ दिनों बाद जिस दोस्त की शादी में शामिल होने की बातें हो रही थीं, उसकी मौत की खबर सुननी पड़ेगी। हादसे की सूचना कॉलेज पहुंची तो शिक्षक और कर्मचारी स्तब्ध रह गए।