एएमयू के छात्रों को मेस के खाने के लिए हर महीने तय शुल्क से 700 रुपये अधिक चुकाने पड़ रहे हैं। इससे छात्र काफी परेशान हैं। यूनिवर्सिटी के हॉलों में रहने वाले छात्रों को 1400 रुपये के बजाय 2100 रुपये तक देने पड़ रहे हैं।

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यूनिवर्सिटी में कुल 20 हॉल हैं, जिनमें से प्रत्येक में चार-चार हॉस्टल हैं। इन हॉस्टलों में 14 हजार छात्रों को खाने के लिए मासिक 1400 रुपये का भुगतान करना होता है। हालांकि, उन्हें हर महीने 700 रुपये तक अतिरिक्त देने पड़ रहे हैं। यही राशि उन्हें भारी पड़ रही है। छात्रसंघ के अध्यक्ष मोहम्मद नोमान अशरफ ने इस मुद्दे हर चिंता व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि वे खाने की गुणवत्ता को लेकर छात्रों से बातचीत कर रहे हैं।नोमान अशरफ ने बताया कि खाने की गुणवत्ता में गड़बड़ी और घोटालों की बातें भी सामने आ रही हैं। छात्रसंघ इस संबंध में सभी संबंधित अधिकारियों को लिख रहा है। उनसे जवाब तलब किया जा रहा है। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि नदीम तरीन हॉल में खाने की स्थिति थोड़ी बेहतर है, लेकिन अन्य हॉलों में गुणवत्ता में कमी है।एएमयू में छात्रहित से जुड़ी समस्याओं का समाधान नहीं हो पा रहा है। छात्रसंघ के सचिव मोहम्मद हमदान ने परीक्षा नियंत्रक से मुलाकात की। हमदान ने परीक्षा नियंत्रक से कहा कि अगर छात्रों की समस्याओं का हल नहीं निकलता है, तो उन्हें अपना इस्तीफा तैयार रखना होगा।