अलीगढ़ में जट्टारी के एमडी जनता पब्लिक स्कूल का मासूमों पर हैवानियत दिखाने का मामला सामने आया। नर्सरी के दो और यूकेजी के एक यानी तीन मासूम छात्र-छात्राओं की छह महीने से फीस नहीं आई। आरोप है कि 25 नवंबर को स्कूल के कोर्डिनेटर और प्रधानाचार्य ने फीस न आने के कारण तीनों मासूमों को विद्यालय परिसर में ऊपर बने एक कमरे में बंद कर दिया। उसके दरवाजे पर एक कुत्ता भी बांध दिया।

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