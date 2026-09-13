अकराबाद के गांव धौराई में सास ने बहू को पीटा

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अकराबाद के गांव धौराई का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है जिसमें एक सास अपनी पुत्रवधू को जमीन पर गिराकर बेरहमी से पीटती दिख रही है। बताते हैं कि पुराने कर्ज को लेकर परिवार में झगड़े के बाद यह घटना हुई। सूचना पर पीआरवी कर्मी पहुंच गए।

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