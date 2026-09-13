फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Aligarh News ›   In Aligarh, woman committed suicide by hanging

अलीगढ़: महिला ने फंदे से लटक कर दी जान, जांच में जुटी पुलिस, पोस्टमार्टम रिपोर्ट का है इंतजार

Sun, 13 Sep 2026 02:28 PM IST
Chaman Kumar Sharma अमर उजाला नेटवर्क, अलीगढ़
अमर उजाला नेटवर्क, अलीगढ़ Published by: Chaman Kumar Sharma Updated Sun, 13 Sep 2026 02:28 PM IST
सार

कल्पना शर्मा ने कमरे का गेट अंदर से बंद कर रखा था। प्रारंभिक जांच में आत्महत्या की बात सामने आई है। पुलिस और फोरेंसिक टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच की।

विज्ञापन
In Aligarh, woman committed suicide by hanging
महिला ने की खुदकुशी - फोटो : प्रतीकात्मक

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

महिला ने कमरे में खुदकुशी कर ली। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है। शुरूआती जांच में माना जा रहा है कि महिला ने आत्महत्या की है।

विज्ञापन


अलीगढ़ के थाना सासनीगेट क्षेत्र में रविवार को 38 वर्षीय महिला ने फंदे से लटककर आत्महत्या कर ली। सीओ प्रथम संजीव कुमार शर्मा ने बताया कि 38 वर्षीय कल्पना शर्मा ने कमरे का गेट अंदर से बंद कर रखा था। प्रारंभिक जांच में आत्महत्या की बात सामने आई है। पुलिस और फोरेंसिक टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच की। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed