अलीगढ़: महिला ने फंदे से लटक कर दी जान, जांच में जुटी पुलिस, पोस्टमार्टम रिपोर्ट का है इंतजार

महिला ने कमरे में खुदकुशी कर ली। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है। शुरूआती जांच में माना जा रहा है कि महिला ने आत्महत्या की है।

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अलीगढ़ के थाना सासनीगेट क्षेत्र में रविवार को 38 वर्षीय महिला ने फंदे से लटककर आत्महत्या कर ली। सीओ प्रथम संजीव कुमार शर्मा ने बताया कि 38 वर्षीय कल्पना शर्मा ने कमरे का गेट अंदर से बंद कर रखा था। प्रारंभिक जांच में आत्महत्या की बात सामने आई है। पुलिस और फोरेंसिक टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच की। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।