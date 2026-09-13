अलीगढ़: सुबह छह से रात 10 बजे तक सारसौल से बौनेर तक नहीं चलेंगे ई-रिक्शा-ऑटो, यातायात पुलिस हुई सख्त

अब अलीगढ़ के सारसौल से बौनेर तक 16 घंटे तक ई-रिक्शा और ऑटो नहीं चल सकेंगे। इसे लेकर सूचना विभाग द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार पुलिस अधीक्षक यातायात ने स्पष्ट किया है कि सुबह 6 से रात 10 बजे तक ग्रीन कॉरिडोर रूट पर ई-रिक्शा और ऑटो प्रतिबंधित रहेंगे।

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अलीगढ़ शहर में यातायात व्यवस्था को सुगम बनाने के लिए सारसौल चौराहे से बौनेर तिराहे तक ग्रीन कॉरिडोर विकसित किया गया है। इस पर प्रभावी यातायात प्रबंधन लागू किया जा रहा है। सुबह छह बजे से रात 10 बजे तक ई-रिक्शा और ऑटो के संचालन पर प्रतिबंध है।पुलिस अधीक्षक यातायात प्रवीण कुमार यादव ने बताया कि ग्रीन कॉरिडोर व्यवस्था के तहत कई स्थानों पर पुलिस प्रबंध किए गए हैं। इनमें सारसौल चौराहा, रसलगंज चौराहा और कंपनीबाग चौराहा शामिल हैं। दुबे का पड़ाव चौराहा, एटा चुंगी चौराहा और बौनेर तिराहा भी प्रमुख जाम वाले स्थान हैं। इसका उद्देश्य प्रमुख मार्ग पर यातायात का निर्बाध संचालन सुनिश्चित करना है। आमजन को जाम की समस्या से राहत प्रदान करना भी इसका लक्ष्य है। ग्रीन कॉरिडोर पर यातायात नियमों का कड़ाई से पालन कराया जा रहा है। यातायात पुलिस ई-रिक्शा और ऑटो को प्रतिबंधित समय में प्रवेश न करने देने के लिए निगरानी कर रही है। व्यवस्था को प्रभावी बनाए रखने के लिए नगर निगम और रोडवेज विभाग से समन्वय किया जा रहा है।ग्रीन कॉरिडोर का मुख्य उद्देश्य शहरवासियों को सुरक्षित, सुगम और जाममुक्त यातायात उपलब्ध कराना है। इसका लक्ष्य किसी वर्ग को परेशान करना नहीं है। नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। इससे व्यवस्था को और प्रभावी बनाया जा रहा है।सावन मास में कांवड़ यात्रा के दौरान भी यातायात को सुचारु रखा गया था। शहर के विभिन्न स्थानों पर रूट डायवर्जन किया गया था। इसके लिए अलग कांवड़ यात्रा मार्ग निर्धारित किया गया। यातायात पुलिस ने परिस्थितियों के अनुसार आवश्यक प्रबंधन और पुलिस व्यवस्था सुनिश्चित की थी।