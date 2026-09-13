अलीगढ़: सास ने बहू को जमीन पर गिराकर बेरहमी से पीटी, वीडियो हुआ वायरल, शांतिभंग में की कार्रवाई
अमर उजाला नेटवर्क, अलीगढ़ Published by: Chaman Kumar Sharma Updated Sun, 13 Sep 2026 05:41 PM IST
सार
सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो पिछले माह का है। पुलिस कर्मी दोनों पक्ष को थाने ले गए जहां एक आरोपी पर शांतिभंग की कार्रवाई कर चालान कर दिया गया।
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विस्तार
अकराबाद के गांव धौराई का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है जिसमें एक सास अपनी पुत्रवधू को जमीन पर गिराकर बेरहमी से पीटती दिख रही है। बताते हैं कि पुराने कर्ज को लेकर परिवार में झगड़े के बाद यह घटना हुई। सूचना पर पीआरवी कर्मी पहुंच गए।
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गांव धौराई निवासी अंकित कुमार ने पुलिस को बताया कि कुछ वर्ष पहले उनकी मां ने कर्ज लेकर तीन बहनों की शादी की। अब मां और भाई के साथ परिवार के अन्य लोग उन पर कर्ज का रुपया वापस करने का दबाव बनाते हैं। इस बात पर काफी समय से परिवार में कलह है। मां-भाई आए दिन उनके साथ ही पत्नी को पीटते हैं।
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बताया कि सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो पिछले माह का है। पुलिस कर्मी दोनों पक्ष को थाने ले गए जहां एक आरोपी पर शांतिभंग की कार्रवाई कर चालान कर दिया गया।
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