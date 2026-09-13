अलीगढ़: सास ने बहू को जमीन पर गिराकर बेरहमी से पीटी, वीडियो हुआ वायरल, शांतिभंग में की कार्रवाई

अकराबाद के गांव धौराई का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है जिसमें एक सास अपनी पुत्रवधू को जमीन पर गिराकर बेरहमी से पीटती दिख रही है। बताते हैं कि पुराने कर्ज को लेकर परिवार में झगड़े के बाद यह घटना हुई। सूचना पर पीआरवी कर्मी पहुंच गए।

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गांव धौराई निवासी अंकित कुमार ने पुलिस को बताया कि कुछ वर्ष पहले उनकी मां ने कर्ज लेकर तीन बहनों की शादी की। अब मां और भाई के साथ परिवार के अन्य लोग उन पर कर्ज का रुपया वापस करने का दबाव बनाते हैं। इस बात पर काफी समय से परिवार में कलह है। मां-भाई आए दिन उनके साथ ही पत्नी को पीटते हैं। विज्ञापन



बताया कि सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो पिछले माह का है। पुलिस कर्मी दोनों पक्ष को थाने ले गए जहां एक आरोपी पर शांतिभंग की कार्रवाई कर चालान कर दिया गया। गांव धौराई निवासी अंकित कुमार ने पुलिस को बताया कि कुछ वर्ष पहले उनकी मां ने कर्ज लेकर तीन बहनों की शादी की। अब मां और भाई के साथ परिवार के अन्य लोग उन पर कर्ज का रुपया वापस करने का दबाव बनाते हैं। इस बात पर काफी समय से परिवार में कलह है। मां-भाई आए दिन उनके साथ ही पत्नी को पीटते हैं।बताया कि सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो पिछले माह का है। पुलिस कर्मी दोनों पक्ष को थाने ले गए जहां एक आरोपी पर शांतिभंग की कार्रवाई कर चालान कर दिया गया।

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