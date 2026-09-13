कांग्रेस: पार्टी ने बंद किया 40 लाख का सहारा, टिकट के दावेदारों को झटका, प्रत्याशी खुद उठाएंगे चुनावी खर्च

विधानसभा चुनाव का टिकट पाने की कोशिश में जुटे दावेदारों के लिए कांग्रेस हाईकमान के नए फैसले ने बड़ा झटका दिया है। पार्टी ने प्रत्याशियों को चुनाव खर्च के लिए मिलने वाली 40 लाख रुपये तक की मदद बंद करने का फैसला किया है। अब टिकट पाने वालों को चुनावी खर्च खुद उठाना होगा। पार्टी के इस फैसले ने उन दावेदारों की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है, जो टिकट के साथ पार्टी फंड से आर्थिक मदद मिलने की उम्मीद लगाए बैठे थे। अब टिकट पाने के साथ ही उन्हें अपनी आर्थिक क्षमता भी साबित करनी होगी। यानी टिकट पार्टी देगी, लेकिन चुनाव लड़ने का खर्च प्रत्याशी को अपनी जेब से उठाना होगा।

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