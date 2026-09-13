अलीगढ़: दिन में पति से हुई थी अनबन, रात में फंदे पर झूल गई नर्स, एक-दूसरे पर शक करते थे दंपती

गोंडा के मानगढ़ी गांव निवासी नर्स मधु उर्फ भावना (34) ने शुक्रवार की रात अपने कमरे में फंदे पर लटक गई। कमरे में सो रहे पुत्र कुणाल (10) की अचानक आंख खुली और उसने मां को फंदे पर लटके देखा तो शोर मचाया। तत्काल परिजन ने उसे फंदे से नीचे उतारा लेकिन मौत हो चुकी थी। पुलिस के अनुसार दिन में पति से अनबन होने के चलते महिला ने यह कदम उठाया।

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कार्यवाहक थाना प्रभारी आबिद कुरैशी ने बताया कि मानगढ़ी गांव निवासी अजीत कुमार खेती के अलावा प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना में संविदा पर इगलास में सर्वे का काम करते हैं। उनकी पत्नी मधु उर्फ भावना खैर में एक निजी अस्पताल में नर्स थीं। अजीत के पिता विजेंद्र का पिछले निधन हो चुका है। मां इंद्रवती और बड़ा भाई रोवेश मकान के दूसरे हिस्से में रहते हैं।भावना बृहस्पतिवार को मायके से लौटी थी। शुक्रवार को दिन में दंपती में कुछ अनबन हुई। रात में पति आंगन में जबकि महिला अपने बेटे के साथ कमरे में सोई थी। रात करीब 11 प्यास लगने पर कुणाल की आंख खुली तो उसने अपनी मां को पंखे के सहारे फंदे पर लटके देखा। इस पर शोर मचाया। सूचना पर रात करीब 11:30 बजे गांव पहुंच गई। शव का पोस्टमार्टम कराया गया है। प्रथमदृष्टया आत्महत्या का मामला सामने आया है। तहरीर मिलने पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।कार्यवाहक थाना प्रभारी ने बताया कि पूछताछ में पता चला कि पति-पत्नी दोनों ही अलग-अलग काम करते थे। उनके मोबाइल पर बार-बार कॉल आती थी, जिसके कारण दोनों बेवजह एक-दूसरे पर शक करते थे। इस शक ने ही दोनों की बीच खाई पैदा कर रखी थी। इसी के चलते उनमें अनबन हो जाती थी। शुक्रवार दोपहर भी दंपती में ऐसे ही अनबन हुई जिससे क्षुब्ध होकर महिला ने आत्महत्या कर ली।