{"_id":"6a9d64774bf8dd5ee9042795","slug":"video-youths-rescued-cow-stuck-in-swamp-2026-09-06","type":"video","status":"publish","title_hn":"VIDEO: जिंदगी के लिए दलदल में छटपटा रही थी गाय, युवकों ने हाथों पर उठाकर किया रेस्क्यू","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

आगरा के बाह के गौंसिली गांव में बारिश के चलते रविवार को कच्चे रास्ते पर दलदल हाे गया। दलदल में गाय फंस गई। दलदल में फंसी गाय को जिंदगी के लिए छटपटाते देख गांव के समाजसेवी एकजुट हुए। गाय को रेस्क्यू कर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। उसके लिए चारे आदि का प्रबंध किया। रेस्क्यू करने वालों में अंकुश सोलंकी, दीपू सोलंकी, रामनिवास तोमर, हरिओम सोलंकी, हरचरन जादौन, श्यामवीर तोमर, भूपेन्द्र सोलंकी, सोनू, अमर, सुनील आदि रहे।

... और पढ़ें