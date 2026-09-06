यूपी: टेलीग्राम पर अश्लील वीडियो बेचने का मुख्य आरोपी गिरफ्तार, पूजा को सिखाया था घिनाैने अपराध का तरीका

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पुलिस के अनुसार कस्बा नगला बीच के पड़ोसी गांव खेरा लंगर निवासी अभियुक्त रिंकू (35 वर्ष) द्वारा सोशल मीडिया एप पर अपने मोबाइल से बाल यौन शोषण सामग्री की वीडियो को डाउनलोड करना, भंडारण करना, अपलोड करना तथा बेचने जैसा जघन्य अपराध किया जा रहा था। पुलिस ने बताया कि रिंकू ने ही नगला बीच निवासी पूजा माथुर को इस तरह के अपराध करने के बारे में सिखाया था, जिसके बाद पैसों के लालच में महिला भी इस अवैध कार्य में लिप्त हो गई। महिला के विरुद्ध तीन दिन पूर्व में ही मामला दर्ज किया जा चुका है और गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है।मुख्य आरोपी रिंकू द्वारा दिए गए बयान के आधार पर पुलिस इस पूरे नेटवर्क के खुलासे के लिए लगी हुई है। थाना प्रभारी ब्रज किशोर सिंह ने बताया कि युवती की गिरफ्तारी के बाद से ही पूरी पुलिस टीम मामले के खुलासे के लिए लगी हुई है। प्राप्त साक्ष्यों और पूछताछ के आधार पर मुख्य आरोपी को शनिवार शाम को गिफ्तार कर लिया गया है। इस पूरे नेटवर्क से जुड़े अन्य डिजिटल साक्ष्यों के आधार पर जांच की जा रही है।