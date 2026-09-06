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यूपी: टेलीग्राम पर अश्लील वीडियो बेचने का मुख्य आरोपी गिरफ्तार, पूजा को सिखाया था घिनाैने अपराध का तरीका

Sun, 06 Sep 2026 05:53 PM IST
Arun Parashar संवाद न्यूज एजेंसी, फिरोजाबाद
संवाद न्यूज एजेंसी, फिरोजाबाद Published by: Arun Parashar Updated Sun, 06 Sep 2026 05:53 PM IST
सार

टेलीग्राम पर बच्चों के अश्लील वीडियो बेचने के मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने ही पूर्व में पकड़ी गई पूजा को घिनाैने अपराध का तरीका सिखाया था। अब पुलिस पूरे नेटवर्क को खंगालने में जुटी है।

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Prime accused arrested for selling obscene videos on Telegram
पुलिस गिरफ्त में आरोपी। - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

विस्तार
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टेलीग्राम पर अश्लील वीडियो बेचने के मामले में थाना रजावली पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। तीन दिन पूर्व अश्लील वीडियो बेचने के आरोप में नगला बीच से एक युवती पूजा माथुरा को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। जिसके खिलाफ थाना रजावली पर पॉक्सो एक्ट एवं अन्य धाराओं से संबंधित मामला दर्ज है। उसी मामले में शनिवार को एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है।
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 पुलिस के अनुसार कस्बा नगला बीच के पड़ोसी गांव खेरा लंगर निवासी अभियुक्त रिंकू (35 वर्ष) द्वारा सोशल मीडिया एप पर अपने मोबाइल से बाल यौन शोषण सामग्री की वीडियो को डाउनलोड करना, भंडारण करना, अपलोड करना तथा बेचने जैसा जघन्य अपराध किया जा रहा था। पुलिस ने बताया कि रिंकू ने ही नगला बीच निवासी पूजा माथुर को इस तरह के अपराध करने के बारे में सिखाया था, जिसके बाद पैसों के लालच में महिला भी इस अवैध कार्य में लिप्त हो गई। महिला के विरुद्ध तीन दिन पूर्व में ही मामला दर्ज किया जा चुका है और गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है।
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मुख्य आरोपी रिंकू द्वारा दिए गए बयान के आधार पर पुलिस इस पूरे नेटवर्क के खुलासे के लिए लगी हुई है। थाना प्रभारी ब्रज किशोर सिंह ने बताया कि युवती की गिरफ्तारी के बाद से ही पूरी पुलिस टीम मामले के खुलासे के लिए लगी हुई है। प्राप्त साक्ष्यों और पूछताछ के आधार पर मुख्य आरोपी को शनिवार शाम को गिफ्तार कर लिया गया है। इस पूरे नेटवर्क से जुड़े अन्य डिजिटल साक्ष्यों के आधार पर जांच की जा रही है।
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