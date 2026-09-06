भयानक हादसा: बाइक सवार दंपती को मारी टक्कर, महिला के सिर के ऊपर से निकला ट्रक का पहिया; लाश देख कांप गए लोग

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आगरा के थाना सैंया क्षेत्र के गांव नगला चोबनिया निवासी किशन सिंह अपनी पत्नी गुड्डी के साथ रविवार की शाम पाैने पांच बजे बाइक द्वारा इटोरा स्थित एक निजी अस्पताल से अपने रिश्तेदार को देख कर वापस अपने गांव लौट रहे थे। तभी सिकन्दरपुर के पास पीछे से तेज गति से आ रहे ट्रक ने बाइक में टक्कर मार दी। हादसे में बाइक पर बैठी गुड्डी देवी (40) बाइक से सड़क पर गिर पड़ी।तभी ट्रक का पहिया गुड्डी देवी के सिर को कुचलता हुआ निकल गया। घटना को देख ग्रामीण व राहगीर एकत्रित हो गए। सड़क पर शव रखने से यातायात ठप हो गया। हाईवे पर वाहनों का एक किमी लंबा जाम लग गया। सूचना मिलते ही थाना पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। ग्रामीणों को समझाने का प्रयास किया। इसके एक घंटे बाद यातायात शुरू हो सका। मृतका के दो पुत्र व दो पुत्रियां हैं। जिसमें एक पुत्र की शादी हो चुकी है। पुत्री की देवोत्थान पर शादी होनी थी ।