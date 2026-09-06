Agra News: सिगरेट मिलने पर आरएसओ ने डांटा तो भाग गया था वंश, मुंबई में मिला

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शाहगंज नगला छाैआ निवासी शैलेश के बेटे वंश के लापता होने की सूचना मिलने के बाद से ही पुलिस ने तलाश शुरू कर दी थी। जांच के दौरान पुलिस को आगरा कैंट रेलवे स्टेशन के सीसीटीवी कैमरों से सुराग मिला। वंश स्टेशन पर नजर आया था। इसके बाद पुलिस टीम ने रेलवे मार्ग में पड़ने वाले संभावित स्टेशनों और अन्य स्थानों के सीसीटीवी फुटेज खंगाले।तलाश के बीच पुलिस को एक और अहम कड़ी मिली। वंश ने अपने एक दोस्त से फोन पर संपर्क किया। इसके बाद उसने किसी दूसरे लड़के के मोबाइल फोन से अपने दोस्त को इंस्टाग्राम पर मैसेज भेजा। पुलिस ने इसी मैसेज के आधार पर उसकी लोकेशन मुंबई में होने का पता लगा लिया। सुराग पुख्ता होने पर पुलिस टीम मुंबई पहुंची और वहां से वंश को सुरक्षित बरामद कर लिया।पुलिस की पूछताछ में वंश ने बताया कि वह आगरा से ट्रेन के जरिये पहले मथुरा पहुंचा। इसके बाद उज्जैन, इंदौर होते हुए मुंबई चला गया। मुंबई पहुंचने के बाद वह कुछ लड़कों के साथ रहने लगा था। वहां अपने खर्च के लिए मजदूरी कर रहा था। एडिशनल डीसीपी हिमांशु गौरव ने बताया कि वंश को सकुशल बरामद कर लिया है। आवश्यक प्रक्रिया पूरी करने के बाद वंश को चाइल्ड केयर सेंटर भेजा जा रहा है। वहां से उसे किशोर न्यायालय के समक्ष पेश किया जाएगा और न्यायालय के निर्देश के अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी।