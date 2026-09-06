आगरा: यूजीसी बिल के विरोध में हुई महापंचायत, आठ सितंबर को होगा कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन; बनाई रणनीति

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महापंचायत के दौरान एक सितंबर को एत्मादपुर में आंदोलनकारियों पर हुए लाठीचार्ज को लेकर भी आक्रोश दिखाई दिया। वक्ताओं ने लाठीचार्ज की निंदा करते हुए दोषी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की मांग उठाई। सिस्टम सुधार संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष अंशुमन ठाकुर ने कहा कि एत्मादपुर में आंदोलनकारियों पर किया गया लाठीचार्ज बर्बरतापूर्ण था। विज्ञापन विज्ञापन



उन्होंने कहा कि इसका जवाब यूजीसी बिल वापस कराकर दिया जाएगा। उन्होंने केंद्र सरकार की नीतियों को लेकर भी सवाल उठाए और कहा कि सरकार को समाज की मांगों को गंभीरता से लेते हुए यूजीसी बिल वापस लेना चाहिए। महापंचायत में मौजूद लोगों ने आठ सितंबर को जिला कलेक्ट्रेट पर होने वाले आंदोलन में बड़ी संख्या में पहुंचने का आह्वान किया। महापंचायत के दौरान एक सितंबर को एत्मादपुर में आंदोलनकारियों पर हुए लाठीचार्ज को लेकर भी आक्रोश दिखाई दिया। वक्ताओं ने लाठीचार्ज की निंदा करते हुए दोषी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की मांग उठाई। सिस्टम सुधार संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष अंशुमन ठाकुर ने कहा कि एत्मादपुर में आंदोलनकारियों पर किया गया लाठीचार्ज बर्बरतापूर्ण था।उन्होंने कहा कि इसका जवाब यूजीसी बिल वापस कराकर दिया जाएगा। उन्होंने केंद्र सरकार की नीतियों को लेकर भी सवाल उठाए और कहा कि सरकार को समाज की मांगों को गंभीरता से लेते हुए यूजीसी बिल वापस लेना चाहिए। महापंचायत में मौजूद लोगों ने आठ सितंबर को जिला कलेक्ट्रेट पर होने वाले आंदोलन में बड़ी संख्या में पहुंचने का आह्वान किया।

यूजीसी बिल वापस लेने की मांग को लेकर रविवार को कुबेरपुर स्थित गढ़ी रामी एक्सप्रेसवे पुल के नीचे स्वर्ण समाज के लोगों ने महापंचायत की। इसमें सैकड़ों की संख्या में समाज के लोग शामिल हुए। महापंचायत में आठ सितंबर को जिला कलेक्ट्रेट पर प्रस्तावित आंदोलन की तैयारियों और रणनीति को अंतिम रूप दिया गया। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस प्रशासन भी मुस्तैद रहा।