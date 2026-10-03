{"_id":"6ac14405069ee4d6c903c717","slug":"video-three-injured-in-head-on-collision-between-two-bikes-2026-10-03","type":"video","status":"publish","title_hn":"VIDEO: दो बाइकों की आमने-सामने टक्कर में तीन घायल","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

आगरा के फतेहाबाद थाना क्षेत्र के सिकरारा मोड़ के पास शुक्रवार शाम दो बाइकों की आमने-सामने टक्कर हो गई। हादसे में बाइक सवार तीन लोग घायल हो गए। टक्कर के बाद दूसरी बाइक सवार मौके से बाइक लेकर भाग गया। पुलिस के मुताबिक, नूरपुर थाना डौकी निवासी अजय पुत्र रामनरेश अपनी पत्नी आरती और भारती पुत्री नेमी निवासी गदलपुरा, टूंडला, फिरोजाबाद के साथ बाइक से जा रहे थे। शुक्रवार शाम करीब 7:30 बजे सिकरारा मोड़ के पास सामने से आ रहे बाइक सवार ने उनकी बाइक में टक्कर मार दी। हादसे में अजय, आरती और भारती घायल हो गए।

... और पढ़ें