बेजुबान से क्रूरता की हदें पार: कुत्ते को जहर देकर मार डाला, एफआईआर दर्ज; जांच में जुटी पुलिस
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा Published by: Arun Parashar Updated Sun, 22 Nov 2026 10:35 PM IST
सार
आगरा में बेजुबान से क्रूरता का मामला सामने आया है। एक कुत्ते को जहर दे दिया। इससे उसकी माैत हो गई। मामले में पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की है।
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विस्तार
आगरा के थाना शाहगंज के केवी नगर क्षेत्र में 20 नवंबर को एक बेसहारा कुत्ते को जहर देकर मार डाला गया। पशु प्रेमी प्रारंभ फाउंडेशन संस्था के संचालक सनी तोमर ने अज्ञात के खिलाफ तहरीर दी। वह क्षेत्र में ही रहते हैं।
मामले में पशु क्रूरता अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। सनी का आरोप है कि पहले भी इसी तरह कई कुत्तों को मार डाला गया है। एसीपी लोहामंडी गौरव सिंह ने बताया कि मामले की जांच कराई जा रही है।
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मामले में पशु क्रूरता अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। सनी का आरोप है कि पहले भी इसी तरह कई कुत्तों को मार डाला गया है। एसीपी लोहामंडी गौरव सिंह ने बताया कि मामले की जांच कराई जा रही है।
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