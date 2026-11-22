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आगरा में बसपा के कार्यकर्ता सम्मेलन में पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक आकाश आनंद ने सपा और भाजपा पर जमकर हमला बोला। कहा कि डबल इंजन की सरकार है, डबल डिप्टी सीएम हैं, लेकिन इनमें दलित कोई भी नहीं। मथुरा में जीजा ने दूल्हों पर इस कदर प्यार लुटाया कि शादी चर्चा का विषय बन गई। जीजा ने दोनों दूल्हों को 100-100 फीट लंबी 500-500 रुपये के नोटों की माला पहनाई। बताया गया कि दोनों दूल्हों ने एक-एक करोड़ की माला पहनी। आगरा में शादी समारोह से लाैटी बरात में खूनी संघर्ष हो गया। बस में सीट को लेकर बच्चों के विवाद में बड़े भिड़ गए। लाठी-डंडे और सरिया से हमला किया गया। पांच लोग घायल हो गए। फिरोजाबाद में महिला की हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया। ममेरे देवर ने ही भाभी को बेरहमी से माैत के घाट उतार दिया। पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी है। मैनपुरी में तेज धमाके के साथ आटा चक्की फट गई। इसकी चपेट में आकर तीन लोग गंभीर घायल हो गए।