ताजमहल के पूर्वी गेट पर सीआईएसएफ के जवानों और दिल्ली के एक पर्यटक परिवार के बीच मारपीट हो गई। इस घटना में एक युवक बेहोश हो गया, जिसे अस्पताल ले जाया गया।

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दिल्ली निवासी पर्यटक साजिद परिवार के साथ ताजमहल देखने आए थे। उन्होंने बताया कि स्मारक परिसर में उनका तीन साल का बेटा बिछड़ गया, जो बाद में सीआईएसएफ जवानों के पास मिला। साजिद का आरोप है कि बच्चे को लेने पर जवान ने आधार कार्ड मांगा। आधार कार्ड न होने पर साजिद ने मोबाइल में तस्वीरें और जन्म प्रमाणपत्र दिखाए। जवान नहीं माने और आधार कार्ड पर अड़े रहे।साजिद का आरोप है कि जब उनके साले आजाद ने विरोध किया तो जवानों ने मोबाइल छीनकर पिटाई की। पिटाई से आजाद बेहोश हो गए। इस मामले में सीआईएसएफ कमांडेंट ऋषि कौशिक का कहना है कि सुरक्षा नियमों के तहत बच्चे को सुपुर्द करने से पहले परिजन से बच्चे का आधार कार्ड मांगा गया था, इसी बात को लेकर दोनों पक्षों में कहासुनी हो गई। उधर, ताजगंज के थाना प्रभारी प्रदीप कुमार भाटी का कहना है कि परिवार की ओर से अब तक कोई शिकायत नहीं की गई है।