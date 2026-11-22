ताजमहल पहुंचीं कंगना रणाैत: संगमरमरी खूबसूरती को निहारती रहीं अभिनेत्री, एक झलक पाने को पर्यटकों में मची होड़
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा Published by: Arun Parashar Updated Sun, 22 Nov 2026 03:53 PM IST
सार
भाजपा सांसद और फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत ने रविवार को विश्व प्रसिद्ध ताजमहल का दीदार किया। ताज की खूबसूरती निहारते हुए तस्वीरें खिंचवाईं। कंगना की एक झलक पाने के लिए पर्यटकों में होड़ मच गई।
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विस्तार
फिल्म अभिनेत्री और भाजपा सांसद कंगना रणाैत रविवार को आगरा पहुंचीं। उन्होंने ताजमहल का दीदार किया। इस दाैरान अभिनेत्री ताज की खूबसूरती में खो गईं। इस दाैरान अभिनेत्री ने स्मारक में तस्वीरें भी खिंचवाईं।
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