आगरा में बसपा के सम्मेलन में उमड़ी भीड़: आकाश आनंद करेंगे चुनावी शंखनाद, हाईवे पर लगा लंबा जाम
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा Published by: Arun Parashar Updated Sun, 22 Nov 2026 02:05 PM IST
सार
आगरा में बसपा के कार्यकर्ता सम्मेलन में भीड़ का जुटना शुरू हो गया है। कार्यकर्ताओं को संबोधित करने के लिए पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक आकाश आनंद पहुंच चुके हैं। वहीं, वाहनों के दबाव से हाईवे पर ट्रैफिक व्यवस्था ध्वस्त हो गई है। लंबा जाम लग गया है।
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विस्तार
एत्मादपुर के मॉडल स्कूल मैदान में रविवार को बहुजन समाज पार्टी की ओर से विशाल कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया है। सम्मेलन में राष्ट्रीय संयोजक आकाश आनंद पहुंच चुके हैं।
सम्मेलन में आकाश आनंद को सुनने के लिए भीड़ उमड़ पड़ी है। दूरदराज से कार्यकर्ता सम्मेलन में पहुंचे हैं। बसपा के आगरा के मुख्य मंडल प्रभारी सूरज सिंह ने बताया कि सम्मेलन एत्मादपुर ही नहीं, बल्कि पूरे आगरा मंडल के लिए ऐतिहासिक होगा। आकाश आनंद के विचारों को सुनने के लिए हजारों की संख्या में कार्यकर्ता पहुंच रहे हैं। उन्होंने बताया कि सम्मेलन में संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने, युवाओं को जोड़ने और आगामी चुनावों की रणनीति पर चर्चा की जाएगी। सुरक्षा और व्यवस्था को लेकर भी विशेष इंतजाम किए गए हैं। कार्यकर्ताओं की अलग-अलग टीमें बनाई गई हैं, जो मंच, पेयजल और अनुशासन की जिम्मेदारी संभालेंगी। वही पार्किंग व्यवस्था के लिए हाइवे व बरहन रोड़ पर पार्किंग बनाई गई है।
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हाईवे पर जाम से लोग परेशान, रेंग रहे वाहन
बसपा के कार्यकर्ता सम्मेलन के चलते में हाईवे पर जाम लग गया। एक किमी तक वाहनों की लंबी कतार लग गई। हाईवे पर दोनों ओर वाहन घंटों जाम में रेंगते नजर आए। जिसके चलते एत्मादपुर कस्बे के बाजारों में से वाहन निकलने को मजबूर हुए।
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सम्मेलन में आकाश आनंद को सुनने के लिए भीड़ उमड़ पड़ी है। दूरदराज से कार्यकर्ता सम्मेलन में पहुंचे हैं। बसपा के आगरा के मुख्य मंडल प्रभारी सूरज सिंह ने बताया कि सम्मेलन एत्मादपुर ही नहीं, बल्कि पूरे आगरा मंडल के लिए ऐतिहासिक होगा। आकाश आनंद के विचारों को सुनने के लिए हजारों की संख्या में कार्यकर्ता पहुंच रहे हैं। उन्होंने बताया कि सम्मेलन में संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने, युवाओं को जोड़ने और आगामी चुनावों की रणनीति पर चर्चा की जाएगी। सुरक्षा और व्यवस्था को लेकर भी विशेष इंतजाम किए गए हैं। कार्यकर्ताओं की अलग-अलग टीमें बनाई गई हैं, जो मंच, पेयजल और अनुशासन की जिम्मेदारी संभालेंगी। वही पार्किंग व्यवस्था के लिए हाइवे व बरहन रोड़ पर पार्किंग बनाई गई है।
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हाईवे पर जाम से लोग परेशान, रेंग रहे वाहन
बसपा के कार्यकर्ता सम्मेलन के चलते में हाईवे पर जाम लग गया। एक किमी तक वाहनों की लंबी कतार लग गई। हाईवे पर दोनों ओर वाहन घंटों जाम में रेंगते नजर आए। जिसके चलते एत्मादपुर कस्बे के बाजारों में से वाहन निकलने को मजबूर हुए।
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