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सम्मेलन में आकाश आनंद को सुनने के लिए भीड़ उमड़ पड़ी है। दूरदराज से कार्यकर्ता सम्मेलन में पहुंचे हैं। बसपा के आगरा के मुख्य मंडल प्रभारी सूरज सिंह ने बताया कि सम्मेलन एत्मादपुर ही नहीं, बल्कि पूरे आगरा मंडल के लिए ऐतिहासिक होगा। आकाश आनंद के विचारों को सुनने के लिए हजारों की संख्या में कार्यकर्ता पहुंच रहे हैं। उन्होंने बताया कि सम्मेलन में संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने, युवाओं को जोड़ने और आगामी चुनावों की रणनीति पर चर्चा की जाएगी। सुरक्षा और व्यवस्था को लेकर भी विशेष इंतजाम किए गए हैं। कार्यकर्ताओं की अलग-अलग टीमें बनाई गई हैं, जो मंच, पेयजल और अनुशासन की जिम्मेदारी संभालेंगी। वही पार्किंग व्यवस्था के लिए हाइवे व बरहन रोड़ पर पार्किंग बनाई गई है।