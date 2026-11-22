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सिकंदरा के विनायक नगर निवासी मनीष वर्मा ने बताया कि 27 अक्तूबर को सुबह एक अनजान नंबर से कॉल आई। कॉल करने वाले ने निवेश पर मुनाफे का लालच दिया। इसके लिए जानकारी देने के नाम पर टेलीग्राम पर एक ग्रुप में जोड़ लिया गया। उन्हें 1022 रुपये खाते से भेजने के नाम पर ठकाराम नाम के खाते से उनका खाता जुड़वाया।खाते में रुपये आने के बाद उनका मोबाइल हैक हो गया और उनके खाते से 2.14 लाख रुपये कट गए। उन्होंने साइबर हेल्पलाइन पर शिकायत की। इसके बाद थाना सिकंदरा में प्राथमिकी दर्ज की गई है। एसीपी हरीपर्वत बजरंग प्रसाद ने बताया कि खातों और नंबर की जांच कर आरोपी का पता लगाया जा रहा है।