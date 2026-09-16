{"_id":"6aaada4d5099faa51303b104","slug":"video-teenage-girl-attacked-after-land-division-dispute-fir-against-four-2026-09-16","type":"video","status":"publish","title_hn":"VIDEO: बंटवारे की पंचायत के बाद किशोरी पर हमला, चार के खिलाफ प्राथमिकी","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

आगरा के खेड़ा राठौर के गुमानसिंह पुरा गांव में जमीन के बंटवारे की पंचायत में विवाद पर किशोरी को पीटे जाने के मामले में पुलिस ने 4 के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। खेड़ा राठौर थाने में दर्ज प्राथमिकी के मुताबिक, 11 सितंबर को दोपहर 12 बजे करीब जमीन के बंटवारे की पंचायत के लिए गुड्डी देवी के रिश्तेदार आए थे। पति मुकेश, भाई सुखराम, देवर हुकुम सिंह, रामकिशन के बीच खेत के बंटवारे को लेकर बातचीत हो रही थी। तभी देवर हुकुम सिंह कहने लगे कि ऐसे बंटवारा नहीं होगा। इसी बात को लेकर दोनों पक्षों में विवाद के बाद झगड़ा होने लगा। तभी हुकुम सिंह, उसकी पत्नी नंदनी, रामकिशन, उसकी पत्नी बसंती ने घर के सामने खड़ी बेटी किरन को गाली देने लगे। कोई कुछ समझ पाता, उससे पहले ही किरन के साथ मारपीट कर दी। बचाने के लिए परिवार दौड़ा, तो हमलावर धमकी देकर चले गए।

... और पढ़ें