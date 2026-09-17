किसानों को बर्बाद कर गया बिल्डर: 67 लाख रुपये हड़पे, अब परिवार सहित हुआ लापता; घर पर लटका है ताला

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आगरा के सदर क्षेत्र में एक बिल्डर ने आठ किसानों के साथ धोखाधड़ी की। दूसरे की जमीन दिखाकर कालोनी काटने का आश्वासन दिया। जमीन बेचने के नाम पर 67 लाख रुपये ले लिए। पीड़ित बैनामे के लिए इंतजार करते रहे मगर टालमटोल करता रहा। जब उसके घर जाकर जानकारी की तो ताला लगा मिला। पूरा परिवार घर से भाग गया। मामले में पीड़ित ने पुलिस से शिकायत की।

रोहता, सदर निवासी मानवेंद्र, विजेंद्र सिंह, राजकुमारी और राहुल पुलिस से धोखाधड़ी की शिकायत की थी। उनका कहना है कि उनकी मुलाकात नगला पदमा, ग्वालियर रोड निवासी अंकित निगम, रोहित निगम और सुरेश से हुई थी। तीनों ने खुद को बिल्डर बताया। कालोनी काटने की जानकारी दी। जमीन भी दिखाई।





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एडवांस के रूप में मानवेंद्र से 15 लाख, विजेंद्र से 4.25 लाख रुपये, राजकुमारी से 3.25 लाख रुपये, राहुल से 15.75 लाख रुपये, राजवीर से 4.25 लाख रुपये, विनोद से 10 लाख रुपये, मनोज से 11 लाख रुपये, संजू से 5 लाख रुपये ले लिए। 21 जुलाई से 31 जुलाई तक रकम किसी से नकद तो किसी से आरटीजीएस के माध्यम से ली गई।

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बिल्डर ने 10 दिन में बैनामा कराने का आश्वासन दिया मगर तय समयसीमा में बैनामा नहीं कराया। जब उसके घर जाकर देखा तो ताला लगा मिला। पड़ोसियों ने भी पूरे परिवार के कहीं जाने की जानकारी दी। मोबाइल नंबर से बात करने पर आरोपी धमका रहा है।



डीसीपी सिटी सय्यद अली अब्बास ने बताया कि बिल्डर पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया गया है। अंकित निगम, रोहित निगम, सुरेश के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। जमीन दिखाकर रकम ली गई थी। मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए टीम को लगाया है।



