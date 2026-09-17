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ताजमहल के पास होटल को बम से उड़ाने की धमकी: ईमेल से आया संदेश, माैके पर जांच में जुटा बम निरोधक दस्ता

Thu, 17 Sep 2026 08:19 PM IST
Arun Parashar संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा Published by: Arun Parashar Updated Thu, 17 Sep 2026 08:19 PM IST
सार

यूपी के आगरा जिले में ताजमहल के पास होटल को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। धमकी भरा संदेश ईमेल से भेजा गया है। माैके पर बम निरोधक दस्ता और पुलिस  जांच में जुटी है।

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Threat to blow up hotel near Taj Mahal with bomb in agra
माैके पर जांच करता बीडीएस। - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

विस्तार
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ताजमहल के पास शिल्पग्राम रोड पर होटल ताज रिजाॅर्ट है। गुरुवार को होटल को मेल आईडी xamxamsales@gmail.com से होटल में बम होने और कभी भी फटने की धमकी का ईमेल प्राप्त हुआ।
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धमकी भरा ईमेल मिलने के बाद होटल मालिक ने पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। बीडीएस और अन्य जांच टीमें भी होटल में पहुंचकर जांच कर रही हैं। होटल के चप्पे-चप्पे की जांच की जा रही है। पुलिस ईमेल के स्रोत और धमकी देने वाले की जानकारी जुटाने में लगी है।
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