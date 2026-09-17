फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Agra News ›   Police arrested husband who murdered his wife in agra

यूपी: ईंट से सिर पर वार, सीमेंट की चादर से रेता गला, इस बात पर हैवान बना पति; किरन की हत्या का सनसनीखेज खुलासा

Thu, 17 Sep 2026 07:44 PM IST
Arun Parashar संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा Published by: Arun Parashar Updated Thu, 17 Sep 2026 07:44 PM IST
सार

यूपी के आगरा जिले में विवाहिता का घर में खून से सना शव मिला था। पुलिस ने मामले में हत्यारोपी पति को गिरफ्तार किया है। उससे पूछताछ में वारदात का जो खुलासा हुआ, वह सनसनीखेज था। आरोपी पति ने पहले पत्नी को पीटा, फिर जो भी उसके हाथ लगा उससे पत्नी पर वार किए।

विज्ञापन
Police arrested husband who murdered his wife in agra
पुलिस गिरफ्त में आरोपी। - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

आगरा के खंदौली थाना क्षेत्र के पीलीपोखर गांव में विवाहिता किरन की हत्या के मामले में पुलिस ने आरोपी पति वेदप्रताप सिंह सिकरवार उर्फ विवेक को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने उसके कब्जे से हत्या में प्रयुक्त तीन ईंट के टुकड़े और नुकीली सीमेंट शीट के टुकड़े बरामद किये है। आरोपी को न्यायालय में पेश करने के बाद जेल भेज दिया गया।
विज्ञापन


सोमवार की देर रात किरन की उसके पति ने सिर पर ईंट से वार करने के बाद गला रेतकर हत्या कर दी थी। घटना के बाद आरोपी फरार हो गया था। मृतका अपने भाई ललित की इकलौती बहन थी। ललित की तहरीर पर पुलिस ने पति वेदप्रताप सिंह सिकरवार उर्फ विवेक, ससुर राजकुमार, जेठ भानू, भाभी नीतू, सास और एक अन्य व्यक्ति के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया था। 
विज्ञापन

 

आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की तीन टीमें लगाई गई थीं। निरीक्षक खंदौली ने बताया कि बृहस्पतिवार को मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने दबिश देकर हत्यारोपी पति वेदप्रताप सिंह सिकरवार उर्फ विवेक को यमुना एक्सप्रेसवे के खंदौली इंटरचेंज के पास से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के अनुसार, उसकी निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त तीन ईंट के टुकड़े और नुकीली सीमेंट शीट के टुकड़े बरामद किए गए।

 
विज्ञापन

पुलिस की पूछताछ में आरोपी विवेक ने बताया कि वह करीब एक महीने बाद घर आया था। इसके बाद पति-पत्नी के बीच विवाद हो गया। विवाद बढ़ने पर मारपीट शुरू हो गई। इसी दौरान विवेक ने ईंट उठाकर किरन के सिर पर कई वार किए। मारपीट के दौरान िटनशेड टूटकर नीचे गिर गया। पुलिस का कहना है कि इसके बाद आरोपी ने टिनशेड की नुकीली सीमेंट शीट के टुकड़े से किरन का गला रेत दिया था।

 
विज्ञापन

नौकर संदीप के शामिल होने की बात
पुलिस के अनुसार, हत्याकांड में सेमरा निवासी संदीप भी शामिल था। संदीप आरोपी विवेक का नौकर बताया गया है। पुलिस मामले में उसकी भूमिका की भी जांच कर रही है। मुकदमा में उसका नाम नही है। विवेचना मे उसका नाम शामिल किया जाएगा।

हत्या के बाद पिता को दी जानकारी
पुलिस के अनुसार पत्नी की हत्या करने के बाद आरोपी विवेक ने अपने पिता को फोन कर घटना की जानकारी दी। इसके बाद आरोपी का पिता दोनों बच्चों छह वर्षीय लक्ष्य और चार वर्षीय मुन्नू को लेकर परिवार सहित गांव से फरार हो गए। पुलिस आरोपी पति को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। फरार आरोपियों की तलाश की जा रही है।
 
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed