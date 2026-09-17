{"_id":"6aabf59b7bf55c95040f95cc","slug":"police-arrested-husband-who-murdered-his-wife-in-agra-2026-09-17","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"यूपी: ईंट से सिर पर वार, सीमेंट की चादर से रेता गला, इस बात पर हैवान बना पति; किरन की हत्या का सनसनीखेज खुलासा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

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सोमवार की देर रात किरन की उसके पति ने सिर पर ईंट से वार करने के बाद गला रेतकर हत्या कर दी थी। घटना के बाद आरोपी फरार हो गया था। मृतका अपने भाई ललित की इकलौती बहन थी। ललित की तहरीर पर पुलिस ने पति वेदप्रताप सिंह सिकरवार उर्फ विवेक, ससुर राजकुमार, जेठ भानू, भाभी नीतू, सास और एक अन्य व्यक्ति के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया था। विज्ञापन

सोमवार की देर रात किरन की उसके पति ने सिर पर ईंट से वार करने के बाद गला रेतकर हत्या कर दी थी। घटना के बाद आरोपी फरार हो गया था। मृतका अपने भाई ललित की इकलौती बहन थी। ललित की तहरीर पर पुलिस ने पति वेदप्रताप सिंह सिकरवार उर्फ विवेक, ससुर राजकुमार, जेठ भानू, भाभी नीतू, सास और एक अन्य व्यक्ति के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया था। आगरा के खंदौली थाना क्षेत्र के पीलीपोखर गांव में विवाहिता किरन की हत्या के मामले में पुलिस ने आरोपी पति वेदप्रताप सिंह सिकरवार उर्फ विवेक को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने उसके कब्जे से हत्या में प्रयुक्त तीन ईंट के टुकड़े और नुकीली सीमेंट शीट के टुकड़े बरामद किये है। आरोपी को न्यायालय में पेश करने के बाद जेल भेज दिया गया।

आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की तीन टीमें लगाई गई थीं। निरीक्षक खंदौली ने बताया कि बृहस्पतिवार को मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने दबिश देकर हत्यारोपी पति वेदप्रताप सिंह सिकरवार उर्फ विवेक को यमुना एक्सप्रेसवे के खंदौली इंटरचेंज के पास से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के अनुसार, उसकी निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त तीन ईंट के टुकड़े और नुकीली सीमेंट शीट के टुकड़े बरामद किए गए।





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पुलिस की पूछताछ में आरोपी विवेक ने बताया कि वह करीब एक महीने बाद घर आया था। इसके बाद पति-पत्नी के बीच विवाद हो गया। विवाद बढ़ने पर मारपीट शुरू हो गई। इसी दौरान विवेक ने ईंट उठाकर किरन के सिर पर कई वार किए। मारपीट के दौरान िटनशेड टूटकर नीचे गिर गया। पुलिस का कहना है कि इसके बाद आरोपी ने टिनशेड की नुकीली सीमेंट शीट के टुकड़े से किरन का गला रेत दिया था।





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