बीवी ने ली पति की जान: बेटे-बेटी ने दिया मां का साथ, ई-रिक्शा में लाश रख नहर में फेंकी; अपने क्यों बने दुश्मन?

बच्चों ने भी दिया पिता की हत्या में मां का साथ

यूपी के एटा स्थित गांव लालपुर कल्याणपुर निवासी उदयवीर पत्नी और तीन बच्चों के साथ हीरा नगर में किराए पर रहता था। पुलिस के मुताबिक उदयवीर ने कुछ दिन पहले अपना प्लॉट करीब 15 लाख रुपये में बेचा था। इसी रकम के संबंध में उसका पत्नी से विवाद चल रहा था। आठ सितंबर की रात विवाद के बाद पत्नी ने बेटे, बेटी और दो अन्य लोगों के साथ मिलकर उदयवीर की गला दबाकर हत्या कर दी। पुलिस का दावा है कि इसके बाद शव को ठिकाने लगाने के लिए हजारा नहर में फेंक दिया गया।