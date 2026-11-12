VIDEO: नेकी की दीवार पर कपड़ों का ढेर, सड़क पर फैली गंदगी

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आगरा के एमजी रोड पर हरीपर्वत के पास नेकी की दीवार पर दिवाली के बाद भाई दूज पर पुराने कपड़ों का ढेर लग गया। जरूरतमंद काम आने वाले कपड़ों को यहां से निकालते नजर आए, लेकिन आसपास सड़क पर गंदगी फैल गई। पीछे बने ताजमहल के स्वच्छता संदेश वाले चित्र के बावजूद यहां सफाई की तस्वीर उलट नजर आई।

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