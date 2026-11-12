दर्दनाक हादसा: भाई दूज पर दंपती को कैंटर ने रौंदा, गर्भवती की मौके पर मौत; पति ने अस्पताल में तोड़ा दम

छह माह की गर्भवती थी सरजू

हादसे में छह माह की गर्भवती सरजू की कैंटर के पहिये के नीचे आने से मौके पर मौत हो गई। बाइक चला रहे नरेंद्र को गंभीर हालत में मेडिकल कॉलेज की इमरजेंसी लाया गया। यहां से चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद अलीगढ़ रेफर कर दिया। परिजन नरेंद्र को अस्पताल में लेकर पहुंचे। यहां गुरुवार सुबह नरेंद्र की मौत हो गई। गांव के रामनिवास कश्यप ने बताया कि भतीजा नरेंद्र दो भाइयों में बड़ा था। परिवार में छोटा भाई रूपेंद्र है। उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस ने कैंटर के चालक व क्लीनर को पकड़ कर छोड़ दिया।