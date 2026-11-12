यूपी: सोशल मीडिया पर भूलकर भी न करें ये गलती, पांच लोगों पर दर्ज हुई एफआईआर; पुलिस ने ऐसे पकड़ा

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डीसीपी साइबर क्राइम आदित्य सिंह ने बताया कि इंस्टाग्राम, फेसबुक, गूगल और व्हाट्स एप प्लेटफॉर्म पर आने वाली बाल यौन सामग्री की पहचान की जाती है। इसके लिए एआई टूल्स का प्रयोग किया जाता है। इस तरह की कोई भी सामग्री मिलने पर कंपनी एनसीएमईसी पोर्टल पर शिकायत करती हैं। इसके बाद गृह मंत्रालय को अलर्ट भेजा जाता है। जिस नंबर और सर्वर का प्रयोग होता है, उसके स्थान का पता लगाया जाता है। इसके बाद संबंधित जिले में जानकारी दी जाती है। पुलिस आरोपी की पहचान कर कार्रवाई करती है। साइबर क्राइम थाने में इस साल 10 महीने में 20 मामले पूर्व में दर्ज किए जा चुके हैं।डीसीपी ने बताया कि साइबर क्राइम थाना की एसआई शैली गुप्ता ने तीन प्राथमिकी दर्ज कराई हैं। एक मामले में गढ़ी प्रतापपुरा, कूकापुर, बाह निवासी प्रमोद कुमार के खिलाफ कार्रवाई की गई। उनके खिलाफ साइबर टिपलाइन रिपोर्ट मिली थी। इसी तरह गल्ला मंडी, ताजगंज निवासी नरेंद्र के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई। उसने महिला के नाम से इंस्टाग्राम पर आईडी बनाई थी। तीसरा मामला फाटक सूरजभान, बेलनगंज निवासी राजेश कुमार अग्रवाल और पल्लव मित्तल के खिलाफ दर्ज किया गया। चौथा मामला एसआई अमित कुमार ने नैनाना जाट, सदर निवासी विनय सविता के खिलाफ दर्ज कराया। आरोपियों ने अपनी आईडी से अश्लील वीडियो दूसरों को शेयर किए थे। जीमेल आईडी और आईपी एड्रेस से पहचान होने के बाद आरोपियों पर कार्रवाई की गई।