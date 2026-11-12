रफ्तार का कहर: कार की टक्कर से दवा व्यापारी की माैत और छह घायल; थार पेड़ से टकराई, दो युवक चोटिल

लोगों की भीड़ जुट गई। सभी को अस्पताल ले जाया गया। हादसा करने वाली कार को छोड़कर उसमें सवार लोग भाग गए। चिकित्सकों ने पिता अनिल कुमार को मृत घोषित कर दिया। उन्हें भी गंभीर चोटें आई हैं। उनका एसएन मेडिकल कॉलेज इमरजेंसी में उपचार चल रहा है। मामले में पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की है। अनिल कुमार दवा व्यापारी थे। डीसीपी सिटी रविंद्र कुमार ने बताया कि कार चालक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली है। कार पंजीकरण अंकित गोयल के नाम पर है। वह कमला नगर के हैं। चालक के नाम की जानकारी कर कार्रवाई की जाएगी।



ताजगंज के नगला मेवाती मोड़ पर हुआ हादसा

आगरा के थाना ताजगंज क्षेत्र के नगला मेवाती मोड़ पर बृहस्पतिवार रात 9:30 बजे तेज रफ्तार थार गाड़ी सड़क किनारे लगे पेड़ से टकरा गई। हादसे में कार में सवार तीन लोग घायल हो गए। लोगों ने घायलों को बाहर निकाला। दो की हालत गंभीर होने पर अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं तीसरे की हालत ठीक होने पर कहीं चला गया। एसीपी ताज सुरक्षा यतेंद्र नागर ने बताया कि हादसा नगला मेवाती वाले रास्ते पर होटल पीएस विला के पास हुआ। थार गाड़ी में धांधूपुरा निवासी रमन, राजेश्वर मंदिर के पास रहने वाले हररू सहित तीन लोग सवार थे। प्रत्यक्षदर्शियों ने पुलिस को बताया कि कार की रफ्तार अधिक थी। अचानक चालक को कार पर नियंत्रण नहीं रहा। वह एक पेड़ में जा घुसी। हादसे में रमन और हररू गंभीर घायल हुए। उन्हें लोगों ने शांति मांगलिक अस्पताल में भर्ती कराया। सूचना पर परिजन आ गए। वह रकम को ईश्वरी देवी अस्पताल और हररू को उपाध्याय हास्पिटल उपचार के लिए ले गए। उनकी हालत गंभीर बनी है। तीसरा गाड़ी टकराने के बाद उतरकर चला गया।





