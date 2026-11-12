एक गांव, तीन दोस्त और तीन चिताएं: एक साथ दारू पीने के बाद गई जान, शराब के इस ब्रांड की बिक्री पर लगी रोक

दो दोस्तों की लाशें सुबह तो एक की शाम को जली

शिवकुमार को उसके बड़े भाई कुशलेंद्र और जीतू को भाई प्रेम चंद ने मुखाग्नि दी। अजीत के पिता चंद्रपाल नासिक में टमाटर का कारोबार करते हैं। वह दिवाली पर नहीं आए थे। बेटे की मौत की खबर पर झेलम एक्सप्रेस से वह टूंडला पहुंचे। यहां से शाम सात बजे गांव पहुंचे। बेटे को मृत हालत में देख वह फूट-फूटकर रोने लगे। यह देख सभी की आंखें नम हो गईं।



अजीत के परिवार में भाई, बहन और मां रोते-रोते बेहोश हो गए। अजीत की बहन को उठाकर भीड़ से अलग किया। मुंह पर पानी डालने पर उसे होश आया। इसके बाद वह फिर से भाई को याद कर विलाप करने लगी। देर शाम अजीत का अंतिम संस्कार किया गया। उसकी चिता भी दोनों दोस्तों के पास लगाई गई।