फ्री झूला न झुलाने पर पुलिस की बर्बरता: चाैकी में पीटा, घूंसा मारकर तोड़े दांत; महिला एसआई ने दर्ज कराया केस

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जगजीवन नगर, शाहगंज निवासी वीरेंद्र कुमार उर्फ बच्चू ने बताया कि वह झूले लगाने का काम करते हैं। उनकी फर्म है। अपनी शिकायत में कहा कि सदर बाजार में सभी विभागों से नियमानुसार अनुमति लेकर 6 से 16 नवंबर तक के लिए झूले लगाए थे जो सुचारू रूप से चल रहे थे। आरोप है कि 9 नवंबर को 8-10 लोग झूला झूलने आए। उनसे टिकट की मांग की। मगर वो फ्री में झुलाने की कहने लगे। चाैकी प्रभारी रिक्की पूनिया का नाम लिया। उन्होंने चाैकी प्रभारी से बात कराने के लिए कहा। यह सुनकर वो नाराज होकर चले गए। विज्ञापन



जगजीवन नगर, शाहगंज निवासी वीरेंद्र कुमार उर्फ बच्चू ने बताया कि वह झूले लगाने का काम करते हैं। उनकी फर्म है। अपनी शिकायत में कहा कि सदर बाजार में सभी विभागों से नियमानुसार अनुमति लेकर 6 से 16 नवंबर तक के लिए झूले लगाए थे जो सुचारू रूप से चल रहे थे। आरोप है कि 9 नवंबर को 8-10 लोग झूला झूलने आए। उनसे टिकट की मांग की। मगर वो फ्री में झुलाने की कहने लगे। चाैकी प्रभारी रिक्की पूनिया का नाम लिया। उन्होंने चाैकी प्रभारी से बात कराने के लिए कहा। यह सुनकर वो नाराज होकर चले गए। आगरा के सदर बाजार में झूला लगाने वाले वीरेंद्र कुमार ने साैदागर लाइन चाैकी पुलिस पर मारपीट के आरोप लगाए हैं। पीड़ित का कहना है कि कुछ लोगों को फ्री में झूला नहीं झुलाने पर चाैकी पर ले जाकर पीटा गया। घूंसा मारकर दांत तोड़ने का भी आरोप है। मामले में पीड़ित ने एसीपी सदर से शिकायत की। उधर, डीसीपी सिटी रविंद्र कुमार ने पिटाई के आरोप निराधार बताए। कहा कि महिलाओं से छेड़छाड़ करने पर झूला संचालक को पकड़ा गया था। उसके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है।

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रात तकरीबन 8:00 बजे चौकी से 3-4 पुलिसकर्मी आए। जबरन पर चौकी ले गए। दरोगा रिक्की पूनिया, सिपाही धर्मेन्द्र सिंह तोमर और भूपेंद्र बेरहमी से बाल पकड़कर पीटने लगे। मुंह पर घूंसे मारे जिससे दो दांत टूट गए। उनके मुंह से खून निकलने लगा। जातिसूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए गाली-गलौज भी की। चौकी के फर्श पर गिरे खून को भी उनसे ही साफ करवाया। बाद में वीडियो भी बना लिया कि वो नशे में है। गलती हो गई। लड़कियों को छेड़ने की बात कही। बाद में एसीपी सदर अमीषा सिंह पहुंच गईं। उन्हें पूरी घटना से अवगत भी कराया। उन्होंने मेडिकल की कार्रवाई कराई। उन्होंने एसीपी सदर से शिकायत की है।





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महिला एसआई ने दर्ज कराई प्राथमिकी

पीड़ित वीरेंद्र का कहना है कि उसका किसी व्यक्ति से कोई झगड़ा और विवाद नहीं था। उसे चाैकी पर लाने का कोई कारण नहीं बताया गया। इसके बावजूद पुलिसकर्मियों ने दो परिचितों को चाैकी पर बुलाया। रात दो बजे सुपुर्दगी में देने की बात कहते हुए गुमराह करके जमानत/मुचलके के दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करवा लिए। बाद में उनके खिलाफ ही महिलाओं से अश्लील हरकत करने के मामले में महिला एसआई की शिकायत पर प्राथमिकी दर्ज करा दी गई।





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