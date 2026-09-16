VIDEO: बिजली चोरी में पांच पर प्राथमिकी

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आगरा के कागारौल में विद्युत विभाग की टीम ने मंगलवार को अकोला उपकेंद्र के हाई लॉस मनकेड़ा फीडर के शंकरपुरा, नगला झीलर व नगला जयराम गांव में छापेमारी की। सुबह करीब पांच बजे हुई कार्रवाई में पांच लोग बिजली चोरी करते पाए गए। विभाग ने सभी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करवाई है। अभियान में एसडीओ हिमांशु गुप्ता, जेई वेद प्रकाश भारती, राजकुमार व टिकेंद्र आदि मौजूद रहे।

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