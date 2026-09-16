VIDEO: बाइक फिसलने से पिता-पुत्री घायल

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आगरा-ग्वालियर हाईवे स्थित तेहरा गांव के पास सोमवार देर शाम को बाइक फिसलने से बाइक सवार पिता-पुत्री तीन वर्षीय बालिका गंभीर रूप से घायल हो गयी। इटौरा थाना मलपुरा निवासी मनोज अपनी तीन साल की पुत्री पूर्वी के साथ बाइक पर सैंया आ रहे थे। तेहरा गांव के पास बाइक फिसलने से पिता-पुत्री दो घायल हो गए। सूचना पर पहुंची एंबुलेंस घायलों को सीएचसी सैंया पर लायी, वहां प्राथमिक उपचार देकर पूर्वी को एसएन हॉस्पिटल रेफर कर दिया।

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