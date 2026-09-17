प्यार में दुश्मनी: एक युवती और दो चाहने वाले, डेयरी संचालक के बेटे पर इसलिए हुई फायरिंग; दो गिरफ्तार
अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा Published by: Dhirendra Singh Updated Thu, 17 Sep 2026 10:25 AM IST
सार
आगरा के जगदीशपुरा में एक महिला से बातचीत को लेकर हुए विवाद में डेयरी के बाहर फायरिंग करने के आरोप में दो युवकों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के मुताबिक, आरोपियों ने महिला से बात करने वाले युवक को धमकाने के दौरान विवाद बढ़ने पर गोली चलाई थी।
विज्ञापन
विस्तार
आगरा के जगदीशपुरा के शांतिपुरम में एक डेयरी के बाहर हुई फायरिंग के मामले में पुलिस ने बुधवार को दो आरोपियों को गिरफ्तार किया। यह घटना 14 सितंबर की रात को एक महिला से बात करने पर विवाद के कारण हुई थी। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों को जेल भेज दिया है और तीसरे आरोपी की तलाश जारी है।
पुलिस ने पवन और उसके साथी अंकुश को गिरफ्तार किया। पवन राजाखेड़ा, धौलपुर का निवासी है। डेयरी संचालक हरिशंकर यादव ने पहले रंगदारी न देने पर फायरिंग की प्राथमिकी दर्ज कराई थी। हालांकि, पुलिस की पूछताछ में आरोपी पवन ने बताया कि मोहल्ले की एक महिला से वह बात करता था। कुछ दिन से डेयरी पर काम करने वाला युवक भी उस महिला से बात करने लगा था। इसी बात से नाराज होकर युवक को धमकाने पहुंचा था। वाद-विवाद बढ़ने पर उन्होंने फायरिंग कर दी। एसीपी लोहामंडी गौरव सिंह ने बताया कि पुलिस सीसीटीवी कैमरे में कैद तीसरे आरोपी की तलाश कर रही है।
उधर इस मामले में बुधवार को समाजवादी पार्टी के नेता विनय अग्रवाल ने डीसीपी सिटी से मुलाकात की। उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस घटना के संबंध में संवेदनशील नहीं है। अग्रवाल ने यह भी कहा कि सरकार व्यापारियों की समस्याओं के समाधान के लिए व्यापारी आयोग का गठन नहीं कर पा रही है। यह बयान व्यापारियों की सुरक्षा को लेकर बढ़ती चिंताओं को दर्शाता है।
विज्ञापन
विज्ञापन
पुलिस ने पवन और उसके साथी अंकुश को गिरफ्तार किया। पवन राजाखेड़ा, धौलपुर का निवासी है। डेयरी संचालक हरिशंकर यादव ने पहले रंगदारी न देने पर फायरिंग की प्राथमिकी दर्ज कराई थी। हालांकि, पुलिस की पूछताछ में आरोपी पवन ने बताया कि मोहल्ले की एक महिला से वह बात करता था। कुछ दिन से डेयरी पर काम करने वाला युवक भी उस महिला से बात करने लगा था। इसी बात से नाराज होकर युवक को धमकाने पहुंचा था। वाद-विवाद बढ़ने पर उन्होंने फायरिंग कर दी। एसीपी लोहामंडी गौरव सिंह ने बताया कि पुलिस सीसीटीवी कैमरे में कैद तीसरे आरोपी की तलाश कर रही है।
विज्ञापन
उधर इस मामले में बुधवार को समाजवादी पार्टी के नेता विनय अग्रवाल ने डीसीपी सिटी से मुलाकात की। उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस घटना के संबंध में संवेदनशील नहीं है। अग्रवाल ने यह भी कहा कि सरकार व्यापारियों की समस्याओं के समाधान के लिए व्यापारी आयोग का गठन नहीं कर पा रही है। यह बयान व्यापारियों की सुरक्षा को लेकर बढ़ती चिंताओं को दर्शाता है।
विज्ञापन