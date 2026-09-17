एडीए की बड़ी कार्रवाई: बिना नक्शा मंजूरी धड़ल्ले से हो रहे थे निर्माण, प्रवर्तन दल ने नौ पर लग दी सील

विज्ञापन

एडीए उपाध्यक्ष एम़ अरुन्मौली ने बताया कि वार्ड छत्ता द्वितीय में कालिंदी विहार 100 फुटा रोड पर कृष्णा आकृति काॅलोनी में अनुराग कुमार बिना मानचित्र स्वीकृत कराए चार निर्माण करा रहे थे।ताजगंज वार्ड द्वितीय में फतेहाबाद रोड बसई खुर्द में फ्यूचर क्राफ्ट के पास राजेश बिना मानचित्र स्वीकृति के एक निर्माण कार्य करा रहा था। इसी तरह ताजगंज वार्ड प्रथम में वीरेंद्र सिंह जीआर हॉस्पिटल के सामने रजरई रोड पर, जितेंद्र आनंद विहार कॉलोनी, उत्तम सिंह चौहान सिरौली रोड और श्रीनिवास पट्टी पचगई में बिना मानचित्र स्वीकृत किए निर्माण कार्य करा रहे थे। इन सभी पर सीलिंग की कार्रवाई की गई है।