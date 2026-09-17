एडीए की बड़ी कार्रवाई: बिना नक्शा मंजूरी धड़ल्ले से हो रहे थे निर्माण, प्रवर्तन दल ने नौ पर लग दी सील
अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा Published by: Dhirendra Singh Updated Thu, 17 Sep 2026 08:44 AM IST
सार
आगरा में एडीए के प्रवर्तन दल ने बिना मानचित्र स्वीकृति कराए जा रहे नौ निर्माणों पर सीलिंग की कार्रवाई की।
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विस्तार
आगरा विकास प्राधिकरण के प्रवर्तन दल ने बुधवार को अनधिकृत निर्माणों पर कार्रवाई की। शहर के अलग-अलग वार्डों में बिना मानचित्र स्वीकृति वाले नौ निर्माण पर सील लगाई गई। इनमे वार्ड छत्ता द्वितीय में चार, ताजगंज द्वितीय में एक और ताजगंज प्रथम में चार निर्माण शामिल हैं।
एडीए उपाध्यक्ष एम़ अरुन्मौली ने बताया कि वार्ड छत्ता द्वितीय में कालिंदी विहार 100 फुटा रोड पर कृष्णा आकृति काॅलोनी में अनुराग कुमार बिना मानचित्र स्वीकृत कराए चार निर्माण करा रहे थे।
ताजगंज वार्ड द्वितीय में फतेहाबाद रोड बसई खुर्द में फ्यूचर क्राफ्ट के पास राजेश बिना मानचित्र स्वीकृति के एक निर्माण कार्य करा रहा था। इसी तरह ताजगंज वार्ड प्रथम में वीरेंद्र सिंह जीआर हॉस्पिटल के सामने रजरई रोड पर, जितेंद्र आनंद विहार कॉलोनी, उत्तम सिंह चौहान सिरौली रोड और श्रीनिवास पट्टी पचगई में बिना मानचित्र स्वीकृत किए निर्माण कार्य करा रहे थे। इन सभी पर सीलिंग की कार्रवाई की गई है।
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एडीए उपाध्यक्ष एम़ अरुन्मौली ने बताया कि वार्ड छत्ता द्वितीय में कालिंदी विहार 100 फुटा रोड पर कृष्णा आकृति काॅलोनी में अनुराग कुमार बिना मानचित्र स्वीकृत कराए चार निर्माण करा रहे थे।
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ताजगंज वार्ड द्वितीय में फतेहाबाद रोड बसई खुर्द में फ्यूचर क्राफ्ट के पास राजेश बिना मानचित्र स्वीकृति के एक निर्माण कार्य करा रहा था। इसी तरह ताजगंज वार्ड प्रथम में वीरेंद्र सिंह जीआर हॉस्पिटल के सामने रजरई रोड पर, जितेंद्र आनंद विहार कॉलोनी, उत्तम सिंह चौहान सिरौली रोड और श्रीनिवास पट्टी पचगई में बिना मानचित्र स्वीकृत किए निर्माण कार्य करा रहे थे। इन सभी पर सीलिंग की कार्रवाई की गई है।
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