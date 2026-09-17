{"_id":"6aab5995980ddeb8b80d9dd1","slug":"interest-charging-policeman-accused-of-threats-family-claims-they-paid-more-than-principal-2026-09-17","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"पुलिसकर्मी का अलग ही धंधा: बड़ी से बड़ी रकम ले लो, 10 फीसदी मासिक ब्याज, सैलून संचालक उधार लेकर बुरा फंसा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

विज्ञापन आगरा के शाहगंज क्षेत्र में ब्याज वाला-पुलिस वाला नाम की दहशत है। एक परिवार ने पुलिस आयुक्त से मुलाकात कर पुलिसकर्मी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि पुलिसकर्मी मूल से ज्यादा ब्याज ले चुका लेकिन धमकी दे रहा है। नाबालिग बहन को उठा ले जाने की धमकी भी दी है। पुलिस आयुक्त दीपक कुमार ने जांच कर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।

पीड़ित परिवार ने बताया कि शाहगंज निवासी शोएब अली ने सैलून सजाने के लिए पुलिसकर्मी से 3.50 लाख रुपये 10 फीसदी ब्याज पर लिए थे। उन्होंने कुछ समय तक ब्याज का भुगतान किया। कारोबार बंद होने और पिता की बीमारी के कारण वे दो माह से ब्याज नहीं दे पाए। आरोप है कि पुलिसकर्मी अपने साथियों के साथ उनके घर पहुंचा। उसने गाली-गलौज की और जेल भेजने की धमकी दी। पुलिसकर्मी ने शोएब की नाबालिग बहन को उठा ले जाने की भी धमकी दी। परिवार का दावा है कि वे मूल रकम से अधिक ब्याज चुका चुके हैं। वे शेष रकम देने को तैयार हैं।



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