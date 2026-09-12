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जम्मू: 30 सितंबर से 10 अक्तूबर तक होगा 'यशस्विनी' सम्मेलन, युवतियों को मिलेगा संवाद का मंच

Nikita Gupta

Updated Sat, 12 Sep 2026 05:42 PM IST Updated Sat, 12 Sep 2026 05:42 PM IST







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अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने जम्मू में 'यशस्विनी-प्रांत युवती सम्मेलन 2026' का पोस्टर लॉन्च किया, जिसके तहत 30 सितंबर से 10 अक्तूबर तक जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के सभी जिलों में सम्मेलन आयोजित होंगे। इन सम्मेलनों में छात्राओं को शिक्षा, सुरक्षा, करियर, आत्मरक्षा, उद्यमिता और नेतृत्व जैसे मुद्दों पर संवाद व भागीदारी का मंच दिया जाएगा। ... और पढ़ें

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