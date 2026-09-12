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बांदीपोरा: गुरेज में विकास कार्यों की जमीनी हकीकत जानने निकले विधायक नजीर अहमद गुरेजी

Nikita Gupta

Updated Sat, 12 Sep 2026 05:42 PM IST Updated Sat, 12 Sep 2026 05:42 PM IST







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गुरेज के विधायक नजीर अहमद गुरेजी ने विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न हिस्सों का दौरा कर चल रहे विकास कार्यों और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की प्रगति का जायजा लिया। उन्होंने स्कूल भवनों, सड़क परियोजनाओं और अन्य कार्यों का निरीक्षण करने के साथ छात्रों, शिक्षकों और स्थानीय लोगों से बातचीत कर उनकी समस्याएं और जरूरतें सुनीं। ... और पढ़ें

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