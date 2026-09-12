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जम्मू-कश्मीर: सांबा में जल शक्ति कर्मचारियों की बैठक, दैनिक वेतनभोगियों के लिए बनेगी अलग समिति

Nikita Gupta

Updated Sat, 12 Sep 2026 05:42 PM IST Updated Sat, 12 Sep 2026 05:42 PM IST







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सांबा में जल शक्ति पीएचई डिवीजन के कर्मचारियों की बैठक में नियमित और दैनिक वेतनभोगी कर्मियों से जुड़े विभिन्न मुद्दों व मांगों पर चर्चा की गई। कर्मचारियों के हितों को संगठित तरीके से उठाने के लिए दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों की अलग समिति गठित करने का निर्णय लिया गया। ... और पढ़ें