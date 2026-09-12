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जम्मू-कश्मीर: किसानों के खेतों में नहीं चला धान का बीज, तुतडे में बढ़ी परेशानी

Nikita Gupta

Updated Sat, 12 Sep 2026 05:42 PM IST Updated Sat, 12 Sep 2026 05:42 PM IST

आरएस पुरा के गांव तुतडे में कृषि विभाग द्वारा उपलब्ध कराए गए धान के बीज के अपेक्षित रूप से अंकुरित न होने से किसान चिंतित हैं। किसानों ने बीज की गुणवत्ता की जांच, मामले की जांच और प्रभावित किसानों को उचित राहत देने की मांग की है। ... और पढ़ें

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