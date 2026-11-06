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जम्मू: धनतेरस-दीपावली की रौनक से गुलजार डोडा के बाजार, खरीदारी के लिए उमड़े ग्राहक

Nikita Gupta

Updated Fri, 06 Nov 2026 05:50 PM IST Updated Fri, 06 Nov 2026 05:50 PM IST







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धनतेरस और दीपावली के मद्देनजर डोडा के बाजारों में रौनक बढ़ गई है और सोने-चांदी, बर्तन, कपड़े, मिठाई व सजावटी सामान की दुकानों पर ग्राहकों की भीड़ उमड़ रही है। बढ़ती खरीदारी से स्थानीय व्यापारी उत्साहित हैं और त्योहारों के दौरान अच्छे कारोबार की उम्मीद जता रहे हैं। ... और पढ़ें

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