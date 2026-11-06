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जम्मू-कश्मीर: दिवाली से पहले कठुआ में पटाखा कारोबार पर प्रशासन का शिकंजा, गोदाम सील और दुकान बंद

Nikita Gupta

Updated Fri, 06 Nov 2026 05:51 PM IST Updated Fri, 06 Nov 2026 05:51 PM IST







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दिवाली से पहले कठुआ जिला प्रशासन ने पटाखों की दुकानों और गोदामों में सुरक्षा मानकों की जांच के लिए अभियान तेज कर दिया है। जांच के दौरान एक गोदाम सील किया गया, जबकि लाइसेंस रिन्यू न होने पर एक दुकान बंद करवाई गई। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि वैध लाइसेंस और जरूरी अग्नि सुरक्षा इंतजाम पूरे होने के बाद ही कारोबार की अनुमति दी जाएगी। ... और पढ़ें

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