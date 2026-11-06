{"_id":"6aedc63b8f7a7ebc1101a324","slug":"video-minister-javed-rana-visits-kathua-to-hear-the-concerns-of-nomads-2026-11-06","type":"video","status":"publish","title_hn":"जम्मू: खानाबदोशों की समस्याएं सुनने कठुआ पहुंचे मंत्री जावेद राणा, राशन कार्ड और स्थायी बसावट पर दिया जोर","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

जम्मू: खानाबदोशों की समस्याएं सुनने कठुआ पहुंचे मंत्री जावेद राणा, राशन कार्ड और स्थायी बसावट पर दिया जोर

Nikita Gupta

Updated Fri, 06 Nov 2026 05:51 PM IST Updated Fri, 06 Nov 2026 05:51 PM IST







Link Copied



प्रदेश कैबिनेट मंत्री जावेद अहमद राणा ने कठुआ में खानाबदोश समुदाय के लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनीं और कई मुद्दों पर मौके पर ही समाधान के निर्देश दिए। इस दौरान स्थायी बसावट, विकास, नए राशन कार्ड और फेयर प्राइस शॉप खोलने जैसी मांगों पर चर्चा हुई। ... और पढ़ें

विज्ञापन