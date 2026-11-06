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जम्मू: गुजरात से लौटी जम्मू-कश्मीर पुलिस की बाइक रैली टीम, कठुआ में हुआ भव्य स्वागत

Nikita Gupta

Updated Fri, 06 Nov 2026 05:51 PM IST Updated Fri, 06 Nov 2026 05:51 PM IST







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जम्मू-कश्मीर और लद्दाख पुलिस की संयुक्त बाइक रैली टीम के गुजरात से लौटने पर कठुआ के लखनपुर में 19 JKAP IR ने भव्य स्वागत कर जवानों को सम्मानित किया। एकता दिवस के अवसर पर आयोजित इस रैली के जरिए राष्ट्रीय एकता, 'एक भारत-श्रेष्ठ भारत' और नशामुक्त समाज का संदेश दिया गया। ... और पढ़ें

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